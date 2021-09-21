Akçapınar Mahallesi'nde Harun Y. idaresindeki 4 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sema Ç., Azra Ç. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.