Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme’deki ikinci operasyonda da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında 36, Seferihisar ilçesi açıklarında da 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında geri itilen lastik botlar içerisindeki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 161 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.