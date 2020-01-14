Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı14 Ocak 2020 Salı 05:19 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 05:20
Adana'da bir bankaya giren şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kaçmak isteyen şüpheli, polis ekiplerinin iknasıyla teslim oldu.
Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheli, ekiplerin çağrısına rağmen bankadan çıkmayınca, polis bankanın çevresini ablukaya aldı.
Şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla ikna oldu
Bankanın damına ardından da yandaki bir iş yerinin damına geçen şüpheli bir süre daha ekiplere teslim olmadı.
Daha sonra şüphelinin bulunduğu yere çıkan ekipler, teslim olması konusunda kendisini ikna ederek gözaltına aldı.
İsmi belirtilmeyen şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülürken, polis bankada ve çevresindeki iş yerlerinde incelemesini sürdürüyor.
Kaynak: AA