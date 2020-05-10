Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 1200 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır ve yapım aşamasında 1200 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir narenciye bahçesindeki barakada sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır ve yapım aşamasında 1200 litre sahte içki ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli S.T'yi gözaltına aldı.
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