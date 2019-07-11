Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında Adana ve Antalya'daki adresleri tespit eden ekipler, şafak vakti özel harekat polisinin desteğiyle baskınlar düzenledi.
Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA