Alınan bilgiye göre,15 yaşındaki A.A, teyzesine ait otomobili alarak arkadaşları ile gezintiye çıktı.

Otomobil, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Bafra istikametine seyir halindeyken kumsala yuvarlandı. Kazada otomobildeki 6 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 3 çocuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan diğer 3 çocuk ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki Ömer Tuğrul Çakar müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı 2 çocuğun bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA