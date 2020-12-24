Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABB Başkanı Yavaş: Karla mücadelede 926 noktaya müdahale ettik
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşerilerimizden özür diliyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, karla mücadele çalışması kapsamında kent genelinde 926 noktaya müdahale ettikleri bilgisini verdi.
Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldığını kaydeden Yavaş, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşerilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim." dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
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