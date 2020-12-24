Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, karla mücadele çalışması kapsamında kent genelinde 926 noktaya müdahale ettikleri bilgisini verdi.

Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldığını kaydeden Yavaş, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşerilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim." dedi.