Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Selim ilçesinde bir yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere kişi başı 4 bin 350 lira ceza uygulandı.
Kars İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır-İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü Karahamza köyü yakınlarında durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenlere kişi başı 4 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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