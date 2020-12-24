Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Onbaşılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede, plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ile yoldan geçenler, şarampole yuvarlanan otomobilin içindekileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yanındaki ağır yaralı ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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