Kaza, öğle saatlerinde Onbaşılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede, plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ile yoldan geçenler, şarampole yuvarlanan otomobilin içindekileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yanındaki ağır yaralı ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.