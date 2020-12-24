Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yarın öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın öğleden itibaren 27 Aralık'a kadar, güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve zaman zaman kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.
Fırtına hızının saatte 75 kilometreyi bulmasının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Meteoroloji
Son Haberler
- 18:18
- 18:10
- 18:16
- 18:03
- 17:56
Sıradaki Haber
Terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz