İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde şarap üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ile andarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin desteğiyle adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde 11 bin 200 litre sahte içki bulundu.

Şüpheli M.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.