Yangın, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak’ta meydana geldi.

4 katlı apartmanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan Senem Ç.’yi kurtarmak için eve girdi. Baygın halde bulunan genç kadının dumandan etkilendiği tespit edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Senem Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Senem Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.