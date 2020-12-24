İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İngiltere'de düzenlenen müzayededen aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu belediyenin Saraçhane'deki binasında sergileniyor. Ancak İtalyan ressam Bellini'ye ait olan tabloyla ilgili tartışmalar sürüyor. Tabloyla ilgili sahtecilik incelemesi başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti;

Valilikten bazı sorular yöneltildi, ihbar edilmişte. Tablonun sahte olduğuna dair şu anda bu sorulara kurumumuz cevap veriyor. Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Tük halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık.

Valilikten Büyükşehir Belediyesine yazı gönderildi

İhbarlar üzerine İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesine yazı gönderdi. Tablonun incelenmesi istendi.

540 yıllık portre Fatih Sultan Mehmet'in bilinen 3 tablosundan biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi,, tabloyu haziran ayındaki açık artırmada 6,5 milyon liraya satın almıştı.