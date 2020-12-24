Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yılbaşı öncesi sahte içki denetimleri artırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerini artırdı. Edirne'de düzenlenen operasyonda 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde sahte içki üretilerek şatışının yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adresteki 2 ev ve eklentilerine düzenlenen operayonda, bidonlar içinde 4 bin 950 litre sahte içki bulundu.
Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki
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