Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan alt geçit projesi tamamlandığında 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş ana yol, 2'şer şerit de yan yollar olacak.

50 metre genişliğinde, 1 kilometre uzunluğundaki tünelin üstünde yapılacak çevre ve peyzaj çalışması Gölbaşı Belediyesi tarafında gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

26 Aralık'ta hizmete açılacak

Çalışmalar tamamlandığında yolun üst kısmında yaya yolları, oturma birimleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, zabıta müdürlüğü binası ile 17 bin metrekarelik meydan olacak.

Son çalışmaları yapılan yol, 26 Aralık Cumartesi günü törenle vatandaşların hizmetine sunulacak.