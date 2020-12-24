Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölbaşı alt geçit projesinde sona gelindi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafik sıkışıklığına son vermek amacıyla 2018 yılında yapına başlanan Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesi tamamlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan alt geçit projesi tamamlandığında 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş ana yol, 2'şer şerit de yan yollar olacak.
50 metre genişliğinde, 1 kilometre uzunluğundaki tünelin üstünde yapılacak çevre ve peyzaj çalışması Gölbaşı Belediyesi tarafında gerçekleştiriliyor.
[Fotoğraf: AA]
26 Aralık'ta hizmete açılacak
Çalışmalar tamamlandığında yolun üst kısmında yaya yolları, oturma birimleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, zabıta müdürlüğü binası ile 17 bin metrekarelik meydan olacak.
Son çalışmaları yapılan yol, 26 Aralık Cumartesi günü törenle vatandaşların hizmetine sunulacak.
Etiketler: Ankara Trafik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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