Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray’da bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 434 adet çeşitli tarihi eser objeleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ö.Ö. isimli şahsa yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı.
Yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 429 adet üzerinde çeşitli figürler bulunan sikke, 1 adet at üzerinde kartal figürlü heykel ve 4 adet üzerinde desenler bulunan değişik ebatlarda taş ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ö.Ö. gözaltına alındı, şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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