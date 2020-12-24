Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye G.'nin evinde kötü şartlarda beslenen 20 köpek ve 16 kediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Avukatları ve tanıyanları ile birlikte el koyma işlemine karşı çıkan Sadiye Servet G.'ye para cezası uygulandı.

Hayvanlar alındı, para cezası uygulandı

Hayvanlar, belediye barınağına götürülerek teslim edildi. Sadiye Servet G'ye ise 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle toplam 6 bin 516 lira para cezası uygulandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de Sadiye Servet G.'ye 13 bin 900 TL idari para cezası kesileceği öğrenildi.

"Şartları elverişli hale getirdikten sonra da hayvanlarımızı geri alacağız"

Sadiye Servet G.'nin oğlu, Sercan G., annesinin sokak hayvanlarını çok sevdiği için bahçeye alıp beslediğini söyleyerek, "Şikayet üzerine gelip alanın yetersiz olduğunu söylediler ve köpeklerimiz alındı. En kısa zamanda köpeklerimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Ortalama 30 köpeğimiz ve 20 kedimiz vardı. Gerekli tutanaklar da tutuldu. Şartları elverişli hale getirdikten sonra da hayvanlarımızı geri alacağız" dedi.

"Yaşam şartları çok kötü olan hayvanları bulmaya devam edeceğiz"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise sağlıksız şartlarda yaşatılmaya çalışılan 20 köpek 16 kediye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kararlı çalışmasıyla el konulduğunu söyledi. Danacıoğlu, "Her el koyma işlemlerinde vermeme durumları gerçekleşiyor; ama şartlar sağlıksızsa el konularak alınıyor. İçerisi kötüydü, bir hayvanın yaşayamayacağı şartlarda sağlıksız bir ortam vardı. Yaşam şartları çok kötü olan hayvanları bulmaya devam edeceğiz." diye konuştu.