Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı'nda kurulan üs bölgesinde çetin kış şartlarında görev yapan Mehmetçik'in görüntülerini Sarıkamış türküsüyle paylaştı.

Teröristler bölgeden temizlendi

Şırnak’ın Cudi Dağında 13 Temmuz'da 58 komando timi, 12 jandarma özel harekat timi, 12 polis özel harekat timi, 18 korucu timi ve 2 karma timin katılımıyla başlatılan Yıldırım-1 Cudi Operasyonu ile bölge teröristlerden temizlendi.

2 bin 17 rakımlı Cudi Dağı'nda, zorlu coğrafya ve çetin kış şartlarına rağmen hız kesmeden vatan nöbeti sürüyor.

Hava sıcaklığı eksi 20'ye düşüyor

Bölgede çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 20 derecelere kadar düşüyor.

Üs bölgesinde gece gündüz görev yapan Mehmetçikler, zor şartlara rağmen elleri tetikte, vatan savunması yapıyor.