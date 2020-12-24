Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

Bir gruba mensup kişilere düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, DEAŞ terör örgütünün ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve doküman ele geçirildi.