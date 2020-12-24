Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Van’da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.
Bir gruba mensup kişilere düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, DEAŞ terör örgütünün ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve doküman ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ MİT Terör Örgütü
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