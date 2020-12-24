Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de jandarma aracı takla attı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolün çıkan jandarma aracı takla attı. Yaralanan 4 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi üzerinde meydana geldi.
İçerisinde dört jandarmanın bulunduğu askeri araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Takla atan otomobil, ormanlık arazide ters şekilde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yaralanan 4 asker, ekipler tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:57
- 16:52
- 16:52
- 16:57
- 16:49
Sıradaki Haber
AFAD'ın İzmir depremi raporu: Beton kalitesi yetersiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz