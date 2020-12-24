Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 3 ev küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir ev başlayan yangın iki eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 3 kül oldu.
Adalet Mahallesi'nde Necmi Eriş'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler önce odunluğa, daha sonra çevredeki 2 eve daha sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangında hasar gören 3 ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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