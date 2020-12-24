Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlının merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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