Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 210 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 210 litre sahte içki ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten bazı kişilerin, bunları yılbaşında piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişiye ait adreslere baskın düzenledi.
Aramalarda, 210 litre sahte içki, 40 litre sahte içki ham maddesi ve 46 içki aroması bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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