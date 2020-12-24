Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, yağ tenekesinin içerisine gizlenmiş 3 bin 190 adet ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Olaya ilişkin tır şoförü gözaltına alındı.