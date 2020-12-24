Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu: Yüzlerce ağrı kesici ele geçirildi
Gaziantep'te, bir tır içerisinde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 3 bin 190 adet ağrı kesici ilaç ele geçirildi.
Gaziantep Karkamış Gümrük Müdürlüğü Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada, yağ tenekesinin içerisine gizlenmiş 3 bin 190 adet ağrı kesici ilaç ele geçirildi.
Olaya ilişkin tır şoförü gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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