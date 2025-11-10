Açık 12.5ºC Ankara
AA 10.11.2025 09:18

9 ilde bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 21 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığınca, yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılarına yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 zanlı gözaltına alındı.

9 ilde bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 21 gözaltı

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana ve Afyon il jandarma komutanlıkları tarafından 9 ilde "futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis" ve "sahte internet siteleri üzerinden yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı"na yönelik operasyonlar düzenlendi.

MASAK destekli operasyonlarda 54 banka ve 2 kripto hesabı ile 7 lüks araca el konuldu. Zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 170 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, mevcut üyeleri bonus vererek yeniden oynamaya teşvik ve ikna ettikleri, üye aramalarını "Linux" tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web arayüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri belirlendi.

Zanlılar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Bahis Dolandırıcılık Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlar
