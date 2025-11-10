Gebze'de işçileri taşıyan servis devrildi: 1'i ağır 8 yaralı

Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi D-100 kara yolu istikametinde seyreden Eren K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi çarpıştı.
Fabrika işçilerini taşıyan midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 8 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre ulaşıma kapatılan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı.