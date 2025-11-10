Açık 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.11.2025 06:28

Gebze'de işçileri taşıyan servis devrildi: 1'i ağır 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Gebze'de işçileri taşıyan servis devrildi: 1'i ağır 8 yaralı

Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi D-100 kara yolu istikametinde seyreden Eren K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi çarpıştı.

Fabrika işçilerini taşıyan midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 8 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre ulaşıma kapatılan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:52
BBC'de Trump belgeseli krizi: Genel müdür ve haber müdürü istifa etti
03:09
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda yangın
02:21
Önce direğe sonra minibüse çarptı: 6 yaralı
01:45
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
01:08
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor
00:58
TBMM yoğun mesaisine devam edecek
Arşiv fotoğraflarıyla Atatürk'ün son yolculuğu
Arşiv fotoğraflarıyla Atatürk'ün son yolculuğu
FOTO FOKUS
Rumeli türküleri Atatürk'ün yol arkadaşıydı
Rumeli türküleri Atatürk'ün yol arkadaşıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ