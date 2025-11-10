Açık 12.5ºC Ankara
TRT Haber 10.11.2025 01:19

Sındırgı artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Sındırgı artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden ayrıntıları paylaştı.

Sarsıntının merkezi Balıkesir'in Sındırgı ilçesi. Gece yarısı saat 01.06'da oluşan ilk deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sabah 05.48'deki ikinci 4,5 depremin derinliği ise 13,25 olarak ölçüldü.

İkinci depremin İstanbul ve çevre illerde hissedildiği ifade edildi. 4'ün altında artçı depremlerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Balıkesir'de 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanıyor.

Balıkesir Deprem Son Dakika
OKUMA LİSTESİ