İHA 10.11.2025 03:05

Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda yangın
[Fotograf: İHA]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtilen yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kesiminde kısa sürede yayılarak büyüdü.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda kuş türünün yaşam alanı olan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden net bir şekilde görülüyor.

Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda yangın

Bataklık arazi yapısı nedeniyle yangına müdahale güçlükle sürdürülüyor.

