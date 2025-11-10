Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtilen yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kesiminde kısa sürede yayılarak büyüdü.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda kuş türünün yaşam alanı olan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden net bir şekilde görülüyor.

Bataklık arazi yapısı nedeniyle yangına müdahale güçlükle sürdürülüyor.