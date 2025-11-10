Açık 12.5ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 10.11.2025 08:05

Yeni haftada sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve güneşli günler yeni haftada yerini sağanağa bırakacak. Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yeni haftada sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre sıcak ve güneşli hava etkisini yitiriyor. Yurdun batısında yağış etkili olacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak kendisini gösterecek.

Salı günü yurdun büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ancak hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda kademeli bir düşüş bekleniyor.

Yeni haftada sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu olacak.

İstanbul’da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Salı günü gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İzmir'de de salı günü yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi var. 

