Dünya
The Hindu 19.12.2025 12:38

Hindistan'da filler 5 kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde son 24 saat içinde meydana gelen farklı olaylarda, ikisi kadın toplam beş kişi yabani filler tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Hindistan'da filler 5 kişiyi öldürdü

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, salı gecesi Ramgarh bölgesindeki Sirka ormanlık alanında üç kişi, Ranchi'nin Angara bölgesindeki Jidu köyünde ise 36 yaşında bir kişi fillerin saldırısına uğradı.

Ramgarh Bölge Orman Görevlisi Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin bazılarının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, acil müdahale ekipleri ve orman korucularının bölgedeki fil sürülerinin hareketlerini takip ettiğini belirtti.

Özçekim merakı canından etti

Salı günü öğleden sonra meydana gelen bir başka olayda ise, 32 yaşındaki Amit Kumar Rajwar'ın trajik ölümü kaydedildi.

Yetkililer, Rajwar'ın sekiz yabani filden oluşan bir sürüye video çekmek ve özçekim (selfie) yapmak amacıyla çok fazla yaklaştığını, bu sırada fillerin saldırısına uğrayarak ezildiğini bildirdi.

Bölgede 42 fil dolaşıyor

Bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili paylaşılan veriler şunlar:

Ramgarh ve Bokaro bölgeleri arasındaki sınır hattında, sürüler halinde yaklaşık 42 filin dolaştığı tespit edildi.

Angara polis merkezinden alınan bilgiye göre, Sanicharwa Munda isimli bir kişi hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Biri kadın iki yaralının tedavileri ise halen devam ediyor.

Hindistan
