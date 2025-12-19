Puslu 4.2ºC Ankara
Dünya
AA 19.12.2025 10:06

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, teknik sorun nedeniyle yörünge altı uçuşu erteledi

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, uçuş öncesi kontroller sırasında teknik bir sorun tespit edilmesi sebebiyle NS-37 yörünge altı uçuşunu erteledi.

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, teknik sorun nedeniyle yörünge altı uçuşu erteledi

Şirketin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, NS-37 yörünge altı uçuşu teknik bir sorun sebebiyle askıya alındı.

Uçuşun en erken 20 Aralık'ta yapılabileceği belirtilirken, canlı yayının fırlatmadan 20 dakika öncesinde başlayacağı bilgisi verildi.

NS-37 yörünge altı uçuşunun mürettebatı arasında uzayın sınırına seyahat eden ilk tekerlekli sandalye kullanıcısı olacak havacılık mühendisi Michaela Benthaus bulunuyor.

Uçuş için planlanan diğer mürettebat üyeleri arasında eski SpaceX Uçuş Güvenilirliği Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann, girişimci Neal Milch, fizikçi Joey Hyde, yatırımcı Adonis Pouroulis ve bilgisayar bilimci Jason Stansell yer alıyor.

Uçuşun yapılacağı New Shepard aracının yörünge altı uçuşları 10-12 dakika sürerken, uçuş sırasında birkaç dakikalık "ağırlıksızlık" hissi yaşanıyor.

Amazon Jeff Bezos Blue Origin
OKUMA LİSTESİ