ABD'de bir kişi, kaçırmaya çalıştığı küçük uçakla havalanamadan kaza yaptı

Fox News kanalının haberine göre, Los Angeles'ta bulunan Van Nuys Havalimanı'ndaki hırsızlık girişimi başarısız oldu.
Şüpheli, havalimanının izinsiz girdiği bölümünde tutulan "Cessna C172" tipi tek motorlu küçük uçağı kaçırmaya teşebbüs etti.
Pistten havalanmayı dahi başaramayan şüphelinin kaçırdığı uçak hangar duvarına çarptı.
Polis yetkilileri, kazada yakınlardaki altyapının zarar gördüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Kaza yerine ilişkin görüntülerde, hangarın duvarında büyük delik açıldığı görüldü.