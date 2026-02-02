Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 02.02.2026 10:48

Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle oluşan fark ödemelerinin çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak

SGK'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla, emekli maaşlarındaki artıştan kaynaklanan fark tutarlarının ödeme takvimini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme kapsamında, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Ödemeler banka ve PTT şubelerinden yapılacak

Açıklamada, ödemelerin hak sahiplerinin mevcut maaşlarını aldıkları kanallar üzerinden yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Emeklilerimiz ve hak sahipleri, fark tutarlarını gelir/aylık aldıkları banka veya PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebileceklerdir. Tüm emeklilerimize hayırlı olsun.

Emekli SGK
