Puslu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.02.2026 09:50

Brent petrolün varili 65,53 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,53 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6 azalışla 65,53 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,42 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığına dair haberlerin ham petrol fiyatlarındaki risk primini kısmen ortadan kaldırması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduklarını belirtirken, netice konusunda umut vermedi.

ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Bu, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." ifadesini kullandı.

Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol satın alacağını, Çin'e de kapının açık olduğunu söyledi.

Geçen hafta İran'a yönelik olası ABD askeri adımlarına ilişkin endişeler ve soğuk hava nedeniyle yükselen fiyatlar, İran'ın Washington ile görüşmeler yürüttüğüne yönelik haber akışıyla aşağı yönlü hareket etti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, pazar günü gerçekleştirdikleri çevrim içi toplantıda, mevcut sağlıklı piyasa koşulları doğrultusunda petrol piyasasında istikrarı destekleme taahhütlerini yineledi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan sekiz ülke, mevsimsellik nedeniyle martta üretim artışlarını durdurma kararını teyit ederken, günlük 1,65 milyon varillik üretimin piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli şekilde geri dönebileceğini belirtti.

Toplantıda, gönüllü üretim kesintilerine tam uyum ve aşırı üretimin telafisi vurgulanırken, piyasa koşullarının aylık olarak izleneceği ve bir sonraki toplantının 1 Mart 2026'da yapılacağı açıklandı.

OPEC+ grubunun beklentiler doğrultusunda üretimi sabit tutması, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,37 doların direnç, 59,20 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

ETİKETLER
ABD Petrol Brent Petrol Dolar Benzin Altın Akaryakıt
Sıradaki Haber
68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
Kabine yoğun gündemle toplanıyor: İran, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler masada
10:10
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
10:04
Çorum'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi altına alındı
10:02
Grammy Ödülleri'nde ünlü isimler, ICE'ın müdahalelerine tepki gösterdi
10:06
Jandarma envanterindeki GÖKBEY helikopteri sayısı 5’e ulaştı
10:00
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Kaleiçi sokakları Japonları ağırladı
Kaleiçi sokakları Japonları ağırladı
FOTO FOKUS
Dünya 2026'ya hızlı başladı
Dünya 2026'ya hızlı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ