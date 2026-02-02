Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.02.2026 10:40

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi kurmayları Ankara'da bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ankara'daki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci​​ ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantıda küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gramı 6 bin 177 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Barış Murat Yağcı gözaltına alındı
14:02
Hamas: Yönetimin, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilmesine ilişkin düzenlemeler tamamlandı
14:02
Ticaret Bakanı Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı
13:50
Eski çalışanı, Google'ı İsrailli bir şirkete destek vererek yapay zeka ilkelerinin ihlaliyle suçladı
13:45
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
13:42
"Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil olundu" haberlerine yalanlama
Tedavi için Mısır'a sevk edilecek Filistinli ailelerin geçiş hazırlıkları başladı
Tedavi için Mısır'a sevk edilecek Filistinli ailelerin geçiş hazırlıkları başladı
FOTO FOKUS
Türk tipi Kamikaze İHA’dan tam isabet: SKYDAGGER sahnede
Türk tipi Kamikaze İHA’dan tam isabet: SKYDAGGER sahnede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ