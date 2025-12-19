Puslu 0.7ºC Ankara
Dünya
BBC 19.12.2025 08:45

Balinalarının nefesinde ölümcül bir virüs tespit edildi

Bilim insanları, insansız hava araçları (İHA) kullanarak kambur balinalar ve diğer dev deniz memelilerinin soluklarından örnekler topladı. Yapılan analizler, Arktik dairesindeki balinalar arasında oldukça bulaşıcı ve ölümcül bir virüsün yayıldığını ilk kez kanıtladı.

Balinalarının nefesinde ölümcül bir virüs tespit edildi

Araştırmacılar, balinalar su yüzeyine nefes almak için çıktıklarında, püskürttükleri damlacıkların (blow) arasından steril petri kapları taşıyan dronlar uçurdu. Bu yöntemle, hayvanlara hiçbir zarar vermeden ve stres yaratmadan biyolojik örnekler toplandı.

King’s College London'dan Profesör Terry Dawson, bu yöntemin balina sağlığını izleme konusunda bir "dönüm noktası" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu teknoloji, hızla değişen Arktik ekosistemlerindeki patojenleri, canlı balinalara zarar vermeden izlememize olanak tanıyor ve hastalıklar hakkında kritik bilgiler sunuyor."

Katil virüs: Morbillivirus

Yapılan taramalarda, dünya genelinde balina ve yunusların toplu halde karaya vurmasına neden olan "setase morbillivirus" tespit edildi. Bu virüsün Arktik Dairesi'nin kuzeyinde dolaşımda olduğu ilk kez bu çalışma ile doğrulandı.

Virüsün temel özellikleri şunlar:

Yüksek bulaşıcılık: Yunuslar, balinalar ve muturlar arasında hızla yayılır.

Türler arası geçiş: Farklı deniz memelisi türleri arasında geçiş yapabilir ve okyanusları aşabilir.

Kitlesel ölüm riski: Şiddetli hastalıklara ve toplu ölümlere yol açma potansiyeli taşır.

Erken uyarı sistemi

Norveç'teki Nord Üniversitesi'nden Helena Costa, bu yöntemin okyanus yaşamına yönelik tehditleri yayılmadan önce erkenden tespit etmeyi amaçladığını belirtti.

Araştırmacılar, iklim değişikliği gibi çevresel stres faktörlerinin balina sağlığını nasıl şekillendirdiğini anlamak için bu "uzaktan izleme" yöntemini uzun vadeli bir sürveyans sistemine dönüştürmeyi hedefliyor.

BMC Veterinary Research dergisinde yayımlanan bu çalışma; İngiltere ve Norveç'ten üniversitelerin ortaklığıyla gerçekleştirildi.

