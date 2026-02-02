Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden medet umanlar sonuç alamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarılı yılı 'bayrak sevgisi' ile başladı. Hayırlara vesile olmasını dilerim.

Göreve gelirken yurdumuzu daya bayındır hale getireceğimizi, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. Ana muhalefet gibi 'Atam izindeyiz' diyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz.

Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız"

Türkiye'nin dış politikasında Türk Dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Türk Dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özbekistanla ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda 3 kat artırdık. Özbekistan asrın felaketini yaşadığımız günlerde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi.

Göreve geldiğimizde bölünmüş yol ağımız sadece 6 bin 101 kilometreydi. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Başka bahane bulamadıkları için bu yatırımlara karşı çıkan hizmet ve eser düşmanı zihniyete rağmen bunu yaptık. Bölünmüş yol yatırımlarımız ekonomik fayda sağlıyor. Karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Yol kusurlu kazalar neredeyse sıfıra indi. Her alanda olduğu gibi ulaştırmada da hedeflerimiz büyük. 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız bölünmüş yollarımızı. Biz milletimiz için yapmaya devam edeceğiz.

Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. Turizm gelirimiz yüzde 6,8'lik artışla 62,2 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 5,2 artarak rekor kırdı. Turizm rakamlarımızın hayırlı olmasını dilerim. Hedefimiz 68 milyar dolar gelecek sene turizm geliri elde etmek.

Merkez Bankamızın rezervleri artmaya devam ediyor. 215,6 milyar dolara çıktı rezervlerimiz. Bunlar hepimizi umutlandıran, heyecanlandıran gelişmeler. Çok daha iyi yerlere geleceğiz.

Yeni finansman paketi müjdesi

Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak, işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkanını sunacağız.

(İmalat sanayisine) Finansman paketini kredi kefalet paketiyle destekliyoruz. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan kredi imkanına ulaşabilecek. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız.

"Suriye halkının huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz"

Suriye 911 kilometre ile kara sınırlarımızın en uzun olduğu komşumuz. Suriye çok köklü bağlara sahip olduğumuz ülkedir. Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niçin yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri anlayamadı. 'Ortadoğu bataklığı' dediler. 13,5 yıl boyunca Suriye'deki gelişmeleri okuyamayanlar bugün yine buna devam ediyorlar. Bu ülkede ne olup bittiğinin farkında bile değiller. Başta ana muhalefet olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideolojik olarak bakanlar bu kardeşlik sınavından sıfır çekti. Bu mesele üzerinden siyasi prim hesabı yapanlar sınıfta kaldı. Gerilimin düşmesi için Türkiye elinden geleni yapıyorken, kürt düşmanı gibi son derece çirkince iftiralar atıyorlar. Biz bölgemizde toplumlararası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde çatışma varsa biz güvende olamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil, Arap, Kürt, Hristiyan farketmeksizin Suriye halkının huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz. Tüm çatışma bölgelerinde bunu istiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti eden her adım bizim için makuldür.

"Türkiye, bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır"

Suriye halkının önünde artık yeni sayfa açılmıştır. Terörden medet umanlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir. Oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan anlaşmanın devam etmesini ümit ediyoruz. Türkiye, bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır. Hangi inançtan olursak olalım, bizler komşuyuz. Hepimiz asırlardır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. Başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenleri aramıza almayacağız. Pusuda bekleyenleri, elleri ovuşturanları aramıza almayacağız.

Gazze'nin güvenlik ve inşasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizinin daha da tırmanmaması için neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Asrın felaketinin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de kardeşlerimizle olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin başını öne eğdirmeyecek, şanla, şerefle ve onurlu şekilde bu ülkeyi temsil etmeye devam edeceğiz.