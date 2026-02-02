Deprem şehitleri "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törenle anılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede inşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl deprem şehitlerini anmak için Bakanlıkça Osmaniye'de kapsamlı bir anma programı düzenleneceği belirtildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımının planlandığı aktarılan açıklamada, anma töreninde deprem şehitleri için dualar edileceği, tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği ile ilgili programlar gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 ve yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkilediği hatırlatılan açıklamada, depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Toplam 455 bin 357 ev ve iş yeri inşa edildi

Depremler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesi illerinde Asrın İnşa Seferberliği'nin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, ilk konutların temelinin 15. günde atıldığı belirtildi.

45. günde ilk köy evlerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Son 1 yılda 254 bin bağımsız bölüm daha tamamlandı ve 27 Aralık 2025'te Hatay'da 455 bininci son konut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim edildi. Böylece deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek Asrın İnşa Seferberliği tamamlanmış oldu.

Deprem bölgesinde Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89 bağımsız bölüm inşa edildi."

Bakan Kurum, deprem bölgesi için hazırlanan "Gün Ağarır" ağıdını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törene ilişkin sosyal medya hesabından, özel hazırlanan ve şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" isimli ağıtla paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Gün ağardı, yaraları sardık, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yeniden umutla, gururla doğduk. 6 Şubat Asrın Felaketi'nin 3. yılında, elini milletinin üzerinden bir an olsun çekmeyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle Osmaniye'de buluşacağız." ifadelerini kullandı.

"Gün Ağarır" isimli ağıdın görüntülerinde deprem bölgesinde yeniden inşa edilen 11 ilden çalışmalara yer verildi.

Ağıtta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız." sözleri yer aldı.