Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.02.2026 13:39

"Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil olundu" haberlerine yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil olundu" haberlerine yalanlama

Bakanlıktan bugün bazı basın yayın organlarında "Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" şeklinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın tüm ülkeyi derinden etkilediği, Türk milletini yasa boğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık olarak avukatlarımız, hem 7 Kasım 2024 tarihinde başlayan davaya hem de konuyla bağlantılı olarak açılan ikinci davaya müdahil olarak tüm aşamada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirmiş, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için gerekli mücadeleyi vermiştir.

Söz konusu haberin dün sosyal medyada yer alması üzerine kendileri ile irtibata geçilmiş ve bir hata olduğunu kabul edip haberi yayından kaldırmışlardır. Buna rağmen bugün, 'Bakanlık aylar sonra müdahil oldu' şeklindeki haberlerin tekrar servis edilmesi ne etik ne de basın meslek ilkeleriyle örtüşmektedir.

Böylesine hassas bir konuda gerçeği yansıtmayan, Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cinayet Medya
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Barış Murat Yağcı gözaltına alındı
14:02
Hamas: Yönetimin, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilmesine ilişkin düzenlemeler tamamlandı
14:02
Ticaret Bakanı Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı
13:50
Eski çalışanı, Google'ı İsrailli bir şirkete destek vererek yapay zeka ilkelerinin ihlaliyle suçladı
13:45
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
13:36
Yurdun güneydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Tedavi için Mısır'a sevk edilecek Filistinli ailelerin geçiş hazırlıkları başladı
Tedavi için Mısır'a sevk edilecek Filistinli ailelerin geçiş hazırlıkları başladı
FOTO FOKUS
Türk tipi Kamikaze İHA’dan tam isabet: SKYDAGGER sahnede
Türk tipi Kamikaze İHA’dan tam isabet: SKYDAGGER sahnede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ