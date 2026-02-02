Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
AA 02.02.2026 12:27

Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı.

Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Vefatının yıl dönümünde Alev Alatlı hocamızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Ömrünü idrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya adadı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna mücadele etti. Ardında bilhassa sevgili gençlerimiz için bıraktığı paha biçilemez fikir ve düşünce mirasının, yarınları inşa edecek yüreklerde filizlenerek yaşamayı sürdürmesini diliyorum."

Emine Erdoğan
