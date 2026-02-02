Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
Gündem
AA 02.02.2026 13:01

Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık hesabına el konuldu

"Yasa dışı bahis" platformlarına altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen şüpheli Şeref Yazıcı'nın global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlık hesabı donduruldu.

Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık hesabına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheli Şeref Yazıcı'nın, Şahin'le irtibatlı olduğu belirlendi.

Yazıcı'nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemlerle haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheli Yazıcı'ya ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince el koyma kararı verildi.

Şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlık hesabı donduruldu.

Tedavi için Mısır'a sevk edilecek Filistinli ailelerin geçiş hazırlıkları başladı
