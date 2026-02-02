Hafif Sağanak Yağışlı 6.9ºC Ankara
Dünya
Reuters, TRT Haber 02.02.2026 18:35

ABD basını: Witkoff ile Arakçi'nin nükleer anlaşmayı İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

ABD basınına göre, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin olası nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul'da buluşması bekleniyor.

ABD basını: Witkoff ile Arakçi'nin nükleer anlaşmayı İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

ABD merkezli Axios'un haberine göre, Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Pezeşkiyan talimat vermişti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer meseleyle ilgili olarak ABD ile müzakerelerin başlatılması talimatını vermişti.

Trump yönetiminden yeşil ışık

Axios'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin bu hafta gibi erken bir tarihte görüşme yapmaya açık olduğu belirtilmişti.

Bu hamle, Haziran 2025'te İsrail'in İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar ve sonrasında yaşanan gerilimin ardından ilk ciddi diplomatik temas girişimi olma özelliği taşıyor.

ABD İran Son Dakika
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi: Refah Sınır Kapısı’nda kayıt ve geçiş öncelikleri açıklanacak
OKUMA LİSTESİ