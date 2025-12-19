Duman 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.12.2025 12:35

Doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı

Bu yıl 1,777 kilometrekare alanın tescillenmesiyle, Türkiye'nin "doğal sit alanı" büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye yükseldi.

Doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, biyolojik çeşitlilik kaybını önlemek, bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam ortamlarını muhafaza etmek amacıyla ülke genelindeki bazı alanları koruma altına alıyor.

Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünce doğal sit alanları, tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlardaki doğal değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması, geliştirilmesi ve yönetimi için her türlü araştırma faaliyetleri yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında biyolojik çeşitlilik kaybını önlemek, bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam ortamlarını muhafaza etmek, koruma alanlarında sürdürülebilir kullanımı sağlamak ve çevre koruma anlayışını geliştirmek amacıyla ülke genelinde bazı alanlar koruma altına alınıyor.

Türkiye'de sit alanları, 2011 yılına kadar birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanları olarak üç statüde değerlendirilirken, bu alanlarda koruma ve kullanma koşulları ilke kararıyla belirleniyordu.

Tüm sit alanlarında, 2011 yılından itibaren uluslararası kriterler gözetilerek yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda bu ayrım "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak yeniden tanımlandı.

Alanlara ilişkin koruma ve kullanma koşulları ise 2012'de çıkarılan yönetmelik ve ilke kararlarıyla belirlendi.

1,777 kilometrekare alan "doğal sit alanı" olarak tescillendi

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bu yıl 1,777 kilometrekarelik alanın daha eklenmesiyle Türkiye'deki "doğal sit alanı" büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı.

Ayrıca 851 kilometrekare alan "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve 457 kilometrekare alan ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi. "Kesin Korunacak Hassas Alan" sayısı ise 617'ye, büyüklüğü 443 kilometrekareye yükseldi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Doğal Yaşam Araştırma
Sıradaki Haber
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Hindistan'da filler 5 kişiyi öldürdü
12:32
ABD'de bir kişi, kaçırmaya çalıştığı küçük uçakla havalanamadan kaza yaptı
12:27
Hafta sonu 3 sınav düzenlenecek
12:25
Dünya Bankasından Türkiye'deki gençlere 350 milyon euroluk eğitim desteği
12:16
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
12:13
Kentsel dönüşüm seferberliği: 2,3 milyonu aşkın bağımsız birim yenileniyor
"Kahve Bahane" projesiyle ziyaret edilen yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor
"Kahve Bahane" projesiyle ziyaret edilen yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor
FOTO FOKUS
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ