Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Saat 12.15 itibarıyla sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden normale döndü.
Öte yandan sis nedeniyle durdurulan, Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de yeniden başlatıldı.