Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar 121 akreditasyon kararı aldı

HAK Başkanı Soylu, HAK'ın 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

HAK'ın 2025 yılı boyunca yurt içinden ve dışından gelen akreditasyon taleplerini titizlikle değerlendirdiğine işaret eden Soylu, Kurumun, helal alanında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının başvurularını alarak, bu kuruluşların yetkinlik ve tarafsızlıklarını başta saha denetimleri olmak üzere küresel standartlarda belirlenen prosedürler çerçevesinde incelediğini anlattı.

Soylu, bugüne kadar kuruma yerli ve yabancı 130 kuruluştan 200'ün üzerinde akreditasyon başvurusu ulaştığı bilgisini paylaşarak, "Söz konusu başvurular, kuruluşların ulusal ve uluslararası kriterlere uygun şekilde belge düzenleyip düzenlemediklerine ilişkin ayrıntılı incelemelerden geçirilerek değerlendirmeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, ürün ve hizmet belgelendirmesinin yanı sıra personel belgelendirmesi ve laboratuvar analizleri gibi teknik alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik 121 akreditasyon kararı alındı. Böylece, 2 bin 500'ün üzerinde helal belgeli üretim tesisi, HAK akreditasyonunun sağladığı güvence kapsamına dahil oldu." diye konuştu.

Kurumun yalnızca normatif kriterlere tam uyum sağlayan kuruluşları yetkilendirdiğine dikkati çeken Soylu, bugüne kadar 80'i aşkın başvuru dosyasının olumsuz sonuçlandırıldığını söyledi.

Gıda ambalajları da helal belgelendirmede öne çıkıyor

Soylu, dünya genelinde helal üretim, hizmet sunumu ve belgelendirme pazarının son yıllarda önemli büyüme ivmesi yakaladığını ifade etti.

Kovid-19 salgını sonrasında helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik artan hassasiyetin, sektöre yapılan yatırımları ve pazar hacmini daha da büyüttüğünü belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akredite helal belgelerinin en yoğun düzenlendiği alan, gıda sanayisi olmaya devam ederken, HAK'ın son iki yılda geliştirdiği yeni akreditasyon programlarıyla birlikte yemek sunumu, gıda ambalajları, kozmetik ürünleri ile turizm ve konaklama sektörleri de öne çıkmaya başladı. Ayrıca helal belgelendirme ve üretim süreçlerinde görev alacak personelin ortak yetkinlik kriterlerine göre belgelendirilmesini sağlamak amacıyla personel belgelendirme kuruluşları da akreditasyon kapsamına alındı."

Soylu, laboratuvar hizmetlerinin, HAK'ın yeni ve stratejik faaliyet alanları arasında yer aldığına işaret ederek, bu kapsamda 16 farklı laboratuvarı İslam İşbirliği Teşkilatının (OIC) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımı doğrultusunda akredite ettiklerini bildirdi.

"Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu faaliyete geçecek"

HAK tarafından OIC/SMIIC standartlarına göre akredite edilen kuruluşların düzenlediği helal belgelerinin itibarının yüksek olduğunu belirten Soylu, bunların uluslararası camiada giderek daha geniş kabul gördüğünü anlattı.

Soylu, bu durumun, Türk ihracatçıları açısından önemli rekabet avantajı sağladığına, HAK'tan akredite helal belgelerinin pek çok ülkede kabul edildiğine, böylece Türk ürünlerinin ihracat payının arttığına işaret etti.

Ülkeler arasında farklı helal standartlarının benimsenmesi nedeniyle ortaya çıkan mükerrer belgelendirme sorunlarının da gündemdeki yerini koruduğunu bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bu sorunun çözümüne yönelik olarak HAK, Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumunun (IFHAB) kurulması sürecine öncülük etti. Bugün itibarıyla 24 ülkenin akreditasyon kurumunun üye olduğu IFHAB, HAK'ın aktif katkılarıyla kuruluş çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Kurum, IFHAB bünyesinde İcra Komitesi Üyeliği, Teknik Komite Başkanlığı ve Karşılıklı Tanıma Komitesi Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor. Kısa zaman içinde IFHAB mevzuatının tamamlanması, 2026 yılı itibarıyla ise forumun tam anlamıyla faaliyete geçmesi ve ilk eş değerlendirme faaliyetlerinin başlatılması hedefleniyor. Bu gelişmenin, helal belgelerinin karşılıklı tanınmasını sağlayarak uluslararası ticaretteki teknik engelleri önemli ölçüde azaltması bekleniyor."

"HAK eğitim alanında da etkin rol üstleniyor"

Soylu, HAK'ın eğitim alanında da etkin rol üstlendiğini aktararak, SMIIC ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında bugüne kadar 35 ülkeden 1600'ün üzerinde katılımcının yer aldığı 67 eğitim programı düzenlendiği bilgisini verdi.

Programları başarıyla tamamlayan katılımcılara verilen ve SMIIC tarafından tanınan sertifikaların, uluslararası geçerlilik taşıdığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"HAK, gelecek yıla yönelik olarak da helal belgelerinin küresel ölçekte güvenilirliğinin artırılmasını, mükerrer belgelendirme sorunlarının azaltılmasını ve Türkiye'nin küresel helal pazarından aldığı payın yükseltilmesini temel hedefler olarak belirledi. Kurum, 2025 yılı boyunca olduğu gibi önümüzdeki dönemde de 'helal' olarak belgelendirilen ürün ve hizmetlerin güvenilirliğini temin etmeye, sektördeki güven unsurunu güçlendirmeye ve tüketiciyi yanıltmayacak işaretleme ve etiketleme süreçlerini desteklemeye kararlılıkla devam edecek."