UNICEF: Gazze'de bu ay 3 çocuk hipotermi nedeniyle öldü

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de kış mevsimi nedeniyle korkunç hava koşulları, soğuk, yerinden edilme ve seller nedeniyle acı çeken çocuklar olduğunu vurgulayan Pires, aralıkta 3 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğüne dair raporlar aldıklarını aktardı.

Pires, "Dün de 29 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Bu bebek, soğuk hava, yetersiz tıbbi altyapı, ilaç ve destek nedeniyle hastalığa dayanamadı ve hipotermi nedeniyle öldü." dedi.