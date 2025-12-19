Çok Bulutlu 10ºC Ankara
Dünya
AA 19.12.2025 15:38

UNICEF: Gazze'de bu ay 3 çocuk hipotermi nedeniyle öldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de bu ay biri 29 aylık olmak üzere 3 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü açıkladı.

UNICEF: Gazze'de bu ay 3 çocuk hipotermi nedeniyle öldü

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de kış mevsimi nedeniyle korkunç hava koşulları, soğuk, yerinden edilme ve seller nedeniyle acı çeken çocuklar olduğunu vurgulayan Pires, aralıkta 3 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğüne dair raporlar aldıklarını aktardı.

Pires, "Dün de 29 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Bu bebek, soğuk hava, yetersiz tıbbi altyapı, ilaç ve destek nedeniyle hastalığa dayanamadı ve hipotermi nedeniyle öldü." dedi.

