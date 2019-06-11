Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık alanlarda yangınların görülme sıklığı artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün resmi verilerine göre, 9 günlük ramazan bayramı tatilinin ilk günü olan 1 Haziran ile son günü olan 9 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 65 ayrı orman yangını vakası yaşandı.

Bayram boyunca Denizli'den Muğla'ya, Adana'dan Antalya'ya, Bursa'dan İzmir'e, Bilecik'ten Zonguldak'a onlarca ilde 65 ayrı orman yangını vakası görüldü.

Arozöz ve dozerlerin karadan helikopterlerin de havadan müdahale ettiği yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Sadece 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca Balıkesir'den Ankara'ya, Artvin'den Burdur'a kadar birçok şehirde 23 ayrı orman yangını çıktı.

Orman yangınlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu duyuran Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle mesire alanlarına akın eden vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Alo 177'nin 24 saat boyunca hizmet verdiğini hatırlatan yetkililer, yere söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinin büyük felaketlere sebebiyet verebileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA