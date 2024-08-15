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Türkiye
AA 15.08.2024 14:21

80'lik Mustafa dede günde 20 kilometre pedal çeviriyor

Kayseri'de yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Karaimam, yaşına rağmen yaz kış demeden gitmek istediği her yere bisikletiyle gidiyor. Bisiklet sürmenin kendisine çok şey kazandırdığını belirten Karaimam, sağlığını da yaptığı spora borçlu.

Hacılar ilçesinde ikamet eden Mehmet Karaimam, evinden bisikletle yola çıkıp kent merkezinin yoğun trafiği arasında ilerleyerek tarihi Hunat Camii önüne geliyor.

Burada tespih tezgahını açan Karaimam, akşama kadar tezgahının başında duruyor.

80'lik Mustafa dede günde 20 kilometre pedal çeviriyor

Akşam tekrar bisikletine binerek ihtiyaçlarını alıp rampaların da olduğu güzergahında evinin yolunu tutan Karaimam, yaklaşık 40 yıldır bisikletle işine gidip geldiğini ve bundan keyif aldığını söyledi.

"Sağlığını seven bisiklete biner"

Bisiklet sürmenin kendisine çok şey kazandırdığını belirten Karaimam, şunları kaydetti:

"Aslında sporu severim. Bir yerde zaman, para ve sağlık kazanıyorum. Kazanmak isteyenler kompleksi bıraksa bisiklete biner. Hacılar'da bağım var. Yaklaşık 7 kilometre gidiş, 7 kilometre geliş toplam 14 kilometre mesafesi var. Şehir içinde pazarlara filan da giderim, günde 20 kilometre yol yaparım. Aklı olan herkese bisikleti tavsiye ederim. Sadece gence değil, ihtiyara da tavsiye ederim. Neden? Otobüs bekliyorsun yarım saat. Yarım saatte ben bağdan geliyorum. Otobüs bana bedava ama binmem, binsem bile paramla binerim."

80'lik Mustafa dede günde 20 kilometre pedal çeviriyor

"En büyük zenginliğim: Sağlığım"

Her gün bisikletiyle geldiği tarihi Hunat Camii önünde tespit sattığını dile getiren Karaimam, asıl kazancının insan olduğunu ifade etti.

Karaimam, sağlığının da gayet iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu halimi spora borçluyum. Dincim, mutluyum. Dünyanın en zengini kim desinler? İnan benim derim. Neden? Çünkü 40 senedir doktora para vermem, ilaç kullanmam. Sağlığı severim, o da beni sever. Sporu, sağlığı ve zamanı seven bisiklete biner" diye konuştu.

Yaz kış demeden bisiklete bindiğinin altını çizen Karaimam, tedbirini aldığında her mevsimin ayrı güzel olduğunu dile getirdi.

Karaimam, bisikletin artık toplumda daha çok kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

80'lik Mustafa dede günde 20 kilometre pedal çeviriyor

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