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Türkiye
DHA 15.08.2024 14:25

Bolu'da atıklarını dereye boşaltan firmaya ceza

Bolu’da atıklarını dereye boşalttığı tespit edilen patates firmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 160 bin TL ceza kesildi.

Bolu'da atıklarını dereye boşaltan firmaya ceza

Kentte, atıklarını Büyüksu Deresi’ne boşalttığı tespit edilen beyaz et üretimi yapan tesislere arka arkaya kesilen cezaların ardından bu kez de patates firmasının atıklarını aynı dereye boşalttığı belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında atıklarını arıtmadan dereye boşalttığı belirlenen patates firmasına 1 milyon 160 bin TL para cezası uygulandı.

Bolu'da atıklarını dereye boşaltan firmaya ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, firma hakkında ayrıca çevreyi kasten kirlettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

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Bolu Çevre Kirliliği
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