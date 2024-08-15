Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 araç ve 40 itfaiye eri sevk edildi.

Kentin birçok noktasında görülen yangının, çevredeki geri dönüşüm tesisi ve odun depolarına sıçramaması için önlem alan ekipler yoğun çaba sarf etti.

Yangın, söz konusu tesis ve depolara sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.